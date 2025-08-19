La Policía busca a Enrique Barona desaparecido desde el domingo

La Policía Nacional busca a un hombre desaparecido desde el domingo por la noche de la residencia en la que se encontraba. Su nombre es Enrique Barona. Va sin documentación y lo que es peor sin su medicación por lo que su familia está muy preocupada.

Piden la colaboración ciudadana para localizarle.

El desaparecido mide 1,67 metros, es de complexión delgada, pelo canoso y ojos oscuros. En el momento de su desaparición vestía camisa de cuadros azules y blancos, pantalón corto y zapatillas de deporte.

Desapareció en el entorno de la calle Músico Guerrero en la zona de El Brillante.

La familia ruega a quienes puedan ofrecer una pista de Enrique que lo comunique a la Policía Nacional.