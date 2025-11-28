Objetivo Medjugorje, un testigo directo de las apariciones de Bosnia-Herzegovina

El periodista y escritor Pablo Rioja se convierte en un testigo directo de las apariciones de Bosnia-Herzegovina tras desplazarse hasta esa aldea en 2012, 2013 y 2015 para investigar de primera mano un fenómeno al que muchos consideran ya el “Lourdes” o “Fátima” del siglo XXI. Objetivo Medjugorje recoge el testimonio sobrecogedor de sus viajes, el misterio que lo rodea y una búsqueda constante de sí mismo que le llevan a vivir experiencias que le cambian por completo. “Yo fui allí buscando casos de presunta posesión demoniaca y me di de bruces con mis propios demonios”. El libro va camino de su cuarta edición en poco más de un año y tuvo gran acogida en el programa 'Cuarto Milenio' tras la entrevista con Iker Jiménez.

Aquí tienes la entrevista que mantiene con María Luisa Hurtado