El museo del conjunto arqueológico mejorará su eficiencia energética

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha adjudicado las obras de impermeabilización y mejora energética del Museo y la Sede Institucional del Conjunto Arqueológico de Medina Azahara a la Unión Temporal de Empresas integrada por Actua Infraestructuras S.L. e Instalaciones Eléctricas Rahi S.L.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de casi 2.095.000 euros con el IVA incluido, permitirá mejorar la eficiencia energética de este bien declarado Patrimonio Mundial, ya que está programada la instalación de paneles fotovoltaicos y una impermeabilización del edificio que alberga la sede institucional y el espacio expositivo.

La financiación del proyecto de mejora cuenta con la aportación del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), procedentes de los fondos europeos Next Generation UE asignados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y sustituirá los paneles actuales de aislamiento térmico por otros de poliestireno extruído, de mayor espesor, y el reemplazo de los lucernarios por otros con doble acristalamiento y con cámara de aire, que ofrecerán mejor respuesta térmica.

Además, se impermeabilizarán las cubiertas con lo que se necesitará desmontar y sustituir parte de la actual chapa de acero corten, que es de aspecto oxidado y permite una mejor integración paisajística, por otra de menor espesor y mejor inercia térmica, que favorezca el correcto funcionamiento de la cámara de aire. Con ello se reducirá un 30% el consumo de energía. El plazo de ejecución de estos trabajos es de 10 meses.

Patrimonio Mundial

El Conjunto Arqueológico de Medina Azahara fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2018, un reconocimiento otorgado por su singularidad, al tratarse de una ciudad nueva planeada y construida en el siglo X como un estado, que atestiguó de manera excepcional a los omeyas como civilización cultural y arquitectónica, y de manera más general, el desarrollo de la civilización islámica occidental de Al-Andalus.

Recientemente, una exposición monográfica sobre el yacimiento se ha exhibido en la sede del Institute for the Study of the Ancient (ISAW) de Nueva York (Estados Unidos). La muestra estaba compuesta por 150 piezas, la mayoría de ellas procedentes de cuatro museos andaluces, que se trasladaron hasta este centro de investigación con todas las medidas de seguridad.