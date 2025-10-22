Mari Paz Sayago con 'No estoy de frente' este viernes en el Góngora

El Instituto Municipal de Artes Escénicas inaugura la temporada de Butaca Familiar con la obra de teatro 'La isla del tesoro' de la compañía cordobesa Escena 13.

No es el único espectáculo programado en los teatros de Córdoba, este fin de semana también están en cartel la obra de teatro 'No estoy de frente' y el homenaje a Mecano, 'Hija de la luna'.

Este viernes 24 de octubre, la actriz sevillana Mari Paz Sayago protagoniza el espectáculo 'No estoy de frente', se enfrenta en solitario a una performance con toques de comedia en torno a una indeseada menopausia como consecuencia de una intervención médica. Chiqui Carabante y Paco León firman la dirección de este espectáculo lleno de situaciones descarnadas con un humor agrio, que tendrá lugar en el Teatro Góngora.

La agenda cultural del fin de semana en los teatros de Córdoba continúa este sábado 25 de octubre con el espectáculo musical en homenaje al icónico grupo español Mecano. Hija de la luna, que ha agotado las entradas en el Gran Teatro de Córdoba, está protagonizada por Robin Torres, al que acompañan sobre el escenario los músicos Antonio Villalba, Emilio Villalba, Patricio Olmedo, Lucas Hidalgo y Paco Álvarez.

La semana termina con la primera cita de la temporada para las familias y los más pequeños, quienes disfrutarán de La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson e interpretado por la compañía cordobesa Escena 13. Jim Hawkins, protagonista de esta historia, descubre un extraño mapa que será el responsable de una emocionante expedición a una isla desconocida en busca del mítico tesoro del capitán Flint.

Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en teatrocordoba.es, en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la APP – IMAE – Teatros de Córdoba, disponible para IOS y Android.