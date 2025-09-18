Liberadas 20 victimas de trata de un club de alterne

La Policía Nacional detiene a 15 personas por la presunta autoría de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual

Además, se les imputa la presunta autoría de los delitos de prostitución coactiva, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal

En las entradas y registros se intervinieron sustancias estupefacientes y diversos documentos relacionados con los hechos

Han sido liberadas 20 víctimas

Denuncia en trata@policia.es, o en el teléfono 900 10 50 90

18-septiembre-2025.- La Policía Nacional ha detenido en las provincias de Córdoba y Jaén, a un total de 15 personas, a las que se les atribuye la presunta autoría de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, los cuales se estarían cometiendo en un club de alterne la provincia de Córdoba.

La investigación se remonta a finales del año 2024, cuando agentes de la Policía Nacional en Córdoba tuvieron conocimiento de que en un club de la Provincia se estaría cometiendo un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, poniendo los hechos en conocimiento del Juzgado competente.

Realizadas las diligencias de investigación pertinentes, llevadas a cabo tanto en Córdoba capital como en otros puntos de la Provincia, los agentes pudieron determinar que se trataba de una organización

criminal que estaba liderada por un individuo que regentaba un club en Jaén.

El modus operandi de la organización

Fruto de la investigación, se tuvo conocimiento de que la organización, actuaba, en primer lugar, captando a las víctimas. Éstas eran recogidas por miembros de la misma y eran trasladarlas posteriormente hasta Córdoba o Jaén para explotarlas en los club de alterne, donde posteriormente serían obligadas a ejercer la prostitución bajo unas condiciones de semiesclavitud, debiendo estar disponibles las 24 horas del día, no pudiendo rechazar a ningún cliente y estando controladas en todo momento por cámaras de video vigilancia, entre otras.

Dicha organización estaba formada por 16 personas, liderada por dos personas, quienes controlaban los clubs, delegando y distribuyendo las funciones a realizar entre los encargados, controladores, camareros y los chofer o taxistas, con el fin del buen funcionamiento del negocio.

Se llevaron a cabo cuatro entradas y registros

A mediados del mes de septiembre, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo la entrada y registro en cuatro domicilios, uno de ellos situado en la provincia de Córdoba y tres en Jaén. En dichos registros se incautó cocaína por un peso de 58,54 gramos, así como aproximadamente cinco mil euros en efectivo, además de otros efectos y documentos con anotaciones referentes a los servicios sexuales de las mujeres en los clubes.

Fruto de la labor policial se consiguió liberar a 20 mujeres. Además, los agentes detuvieron a 15 personas por la presunta autoría de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Con la trata no hay trato

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.