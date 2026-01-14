Un investigador de la UCO sitúa la ciudad de Almanzor cerca de Alcolea

El investigador de la Universidad de Córdoba (UCO) y de la Unidad Patricia, Antonio Monterroso, ha localizado, a través de datos ofrecidos por sensores LiDAR (acrónimo de Light Detection and Ranging) del Instituto Geográfico Nacional de España, la posible ubicación de Madinat al Zahira, la ciudad de Almanzor del siglo X, y que se situaría en el extremo este de Córdoba.

Tal y como ha indicado la UCO en una nota, en 2023 se avanzó que esta ciudad se encontraría en el extremo este de Córdoba, cerca de Alcolea y a 12 kilómetros de la mezquita cordobesa. Ahora, nuevos datos ratifican esa propuesta y amplían la superficie que ocuparía la ciudad hasta una extensión de unas 120 hectáreas, es decir, la misma superficie de Madinat al Zahra. Los datos de la tercera cobertura LiDAR del IGN ofrecen igualmente ahora mucho más detalle que la segunda cobertura nacional de 2023.

El yacimiento ha sido identificado en la zona relacionada con los cabezos de las Pendolillas, cuyo nombre se conoce desde el siglo XV. Este lugar ha sido desde esa fecha una zona de dehesa ligada al Realengo y sede de las Yeguadas Reales desde tiempos de Felipe II, al igual que sucedió con la ciudad de Abderramán III. Se trata de las dos únicas zonas de Dehesas Reales en Córdoba.

Monterroso expone todo ello en un artículo publicado en la revista 'Meridies. Estudios de Historia y Patrimonio de la Edad Media', perteneciente al Área de Historia Medieval de la Universidad de Córdoba que se publica a través de su editorial UCOPress. Para su propuesta ha empleado como argumento de base los modelos digitales de elevaciones generados desde los datos LiDAR de acceso abierto del Instituto Geográfico Nacional de España (IGN). Esos modelos orográficos han sido sometidos a discurso histórico junto con la tradición historiográfica y literaria relativa a al Zahira.

A través de esta técnica, el equipo investigador de la Unidad Patricia, a la que pertenece Monterroso, ha identificado ya la ubicación de varios cientos de otros yacimientos arqueológicos en la provincia de Córdoba.

En esa zona cercana a Alcolea existen una serie de anomalías en el relieve del terreno por más de 1.200 metros lineales que, para Antonio Monterroso Checa y a partir de los datos LiDAR, "son producidas por la existencia, en el subsuelo y en alzado, de un enorme yacimiento arqueológico que, por sus características, debe corresponder con la perdida ciudad de Almanzor."

Las anomalías se corresponderían con una vasta serie de edificios y entramados urbanos que se desarrollan desde una arquitectura ordenada, de disposición aterrazada organizada por agregación conforme a construcciones de planta rectangular o cuadrangular donde, incluso, hay algunos que quiebran la trama ortogonal para orientarse al SE, todo ello por más de 120 hectáreas de extensión.

Se trata de la única propuesta, de las veintidós hasta ahora existentes sobre el argumento, que aduce datos físicos ciertos y contrastables para formular una nueva línea de trabajo sobre la ubicación de este enigma topográfico de la capital de Al Ándalus.