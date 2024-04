IN-HABIT aborda las barreras para el emprendimiento femenino en Las Palmeras

Once mujeres emprendedoras del barrio de Las palmeras han recibido once diplomas después de finalizar un curso de ocho semanas ­­­-online y presencial- adaptado por la empresa Bridge for Billions (B4B), socia del proyecto de investigación europeo H2020 IN-HABIT, y la UCO a las necesidades y habilidades de estas personas. Entre las principales barreras para el formato online de incubación de ideas de negocio y mentorización propuesto por B4B estaban las limitadas capacidades digitales, el no contar con ordenadores o conexión a internet y la falta de familiaridad con entornos formativos online.

Todos estos obstáculos fueron superados gracias a la colaboración entre el personal de B4B, los investigadores del proyecto en la UCO, y sobre todo el tesón y la ilusión de las emprendedoras de Las Palmeras.

Como resultado de este innovador enfoque se han incubado cuatro proyectos que han sido presentados por las participantes en el Merendero de Cantarranas esta semana. Y durante el evento final del curso se propuso recrear una Feria de Stocks para que cada grupo de emprendedoras pudiera mostrar los productos que ofertarían en sus posibles negocios.

Los cuatro stands, creados con el máximo detalle y esfuerzo, permitieron mostrar las manualidades que componen el negocio de ‘Las cositas de María José Sánchez’, realizadas con materiales reciclados y sostenibles; las tartas y dulces de la pastelería ‘Caprichos del Paladar’ incluyendo opciones para veganos y celíacos, que presentaban Ana Soto y Carmen Aguilera; los arreglos florales de Luisa Muñoz y María José Díaz con su floristería ‘Huele bien’ y un variado catering de comida casera por encargo, de la mano de Toñi Carrillo, Carmen Montes, Conchi Rabadán, Sole Pedregosa y Rafi Moreno con su negocio ‘Come bien, paga poco’.

Un evento donde cada una pudo explicar su idea de negocio, el valor añadido de su producto y todo lo aprendido en este curso. Y donde también tuvieron la oportunidad de presentar sus negocios ante invitados como la primera teniente de alcalde y responsable del Área Económica del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent; la gerente del Instituto de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), María Luisa Gómez; la coordinadora del proyecto IN-HABIT, Mar Delgado, y otros emprendedores y mentores que quisieron arropar a las vecinas en la primera presentación pública de sus ideas de negocio.

IN-HABIT espera que la metodología de trabajo desarrollada pueda ser replicada en otros entornos similares y les desea mucha suerte a estas valientes emprendedoras para que puedan profundizar en sus ideas de negocio, dándose a conocer y consiguiendo futuros encargos.