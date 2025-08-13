ICOMOS y el Cabildo revisarán los protocolos de prevención de siniestros en la Mezquita-Cateral

ICOMOS y el Cabildo abordarán en una mesa de trabajo la revisión de los protocolos de prevención de siniestros para mejorar la identificación de amenazas y vulnerabilidades de la Mezquita-Catedral

Visita del presidente de ICOMOS, Juan Carlos Molina a Córdoba para interesarse por el estado de la Mezquita Catedral después del incendio del pasado viernes. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y el propio Cabildo Catedral ya habían tratado en una visita anterior la necesidad de trasladar los materiales y maquinaria de limpieza fuera del interior del templo Patrimonio de la Humanidad.

El mismo presidente de ICOMOS durante su visita a nuestra ciudad la primavera de este año expresó su preocupación por el almacenaje de esos materiales dentro del monumento. El Cabildo le comunicó que estaban pendientes de la adquisición de un local o locales en las inmediaciones de la Mezquita para ese menester.

Juan Carlos Molina ha celebrado y destacado el gran equipo profesional con el que cuenta el Cabildo y ha subrayado que no aprecia errores en la gestión del incendio.

ICOMOS España ha reconocido que las medidas adoptadas tras el incendio –desde la retirada de restos materiales hasta la cobertura de las zonas de cubierta afectadas para prevenir daños por lluvia– han sido oportunas y eficaces. Molina ha confirmado que el Cabildo ha proporcionado toda la información y documentación necesarias para la evaluación técnica, así como un plan de acción claro para la restauración, que ya está en marcha.