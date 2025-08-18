La Guardia Civil ha investigado en Priego de Córdoba a tres personas como presuntas autoras de un delito de estafa

La Guardia Civil ha culminado una operación en Priego de Córdoba en la que ha investigado a tres personas de 55, 35 y 36 años como presuntos autores de un delito de estafa. Robaron más de 11.000 euros haciéndose con tarjetas de bancos y sus claves de acceso para operar con ellas.

La investigación comienza cuando los agentes del Puesto de Priego de Córdoba recibieron una denuncia en la que se comunicaba que un hombre de avanzada edad y con un problema de discapacidad le habían robado la tarjeta del banco y habían averiguado su pin. De esta manera los presuntos estafadores realizaron varias compras en establecimientos de Málaga y Priego de Córdoba. Además sacaron dinero de cajeros automáticos. Entre las compras y las extracciones los presuntos timadores robaron 11.000 euros.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de junio. Fueron los propios defraudadores quienes convencieron a la víctima de viajar a Málaga donde le robaron la tarjeta del banco y consiguieron la combinación secreta para poder realizar operaciones.

La investigación de la Guardia Civil en las entidades bancarias junto a la información facilitada por la víctima han permitido identificar a los supuestos autores de la estafa que han resultado ser tres miembros de una misma familia.

Tanto los investigados como las diligencias instruidas han sido puestas a disposición judicial.

La Guardia Civil recuerda a todos los ciudadanos que si necesitan comunicar cualquier emergencia podemos hacerlo a través del teléfono 062 donde pueden obtener atención durante las 24 horas los 365 días del año.