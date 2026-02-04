La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en La Carlota

La Guardia Civil en el marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia contra el cultivo y elaboración de drogas, ha desmantelado una plantación de marihuana, en la localidad de La Carlota y ha detenido a un hombre e investigado a otro, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y un delito de defraudación de fluido eléctrico.

La Guardia Civil observó durante una inspección realizada en una finca de la localidad de Monte Alto (La Carlota), un secadero de marihuana, donde una persona realizaba labores de manipulación de cogollos de las ramas de las plantas.

Asimismo, en otra de las dependencias, la Guardia Civil localizó un sofisticado invernadero, que albergaba 653 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento, así como 4.220 gramos de cogollos secos, listos para su distribución, procediéndose al desmantelamiento de la plantación y a la intervención de las plantas y cogollos.

La plantación estaba dotada de un complejo equipo de cultivo equipado con tecnología LED, ventiladores, humificadores y sistemas de extracción de aire.

Para el mantenimiento de la plantación, los responsables habían realizado un enganche ilegal a la red eléctrica. En este sentido, se contó con la colaboración de personal de la empresa ENDESA, quienes localizaron y cortaron el suministro fraudulento, acreditando técnicamente el delito de defraudación.

Paralelamente, efectivos de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Comandancia de Córdoba procedieron a realizar una inspección técnica del criadero de gallos combatiente español existente en la finca. Como resultado, se han instruido diligencias penales por la presunta comisión de un delito de maltrato animal y otro de intrusismo profesional, tras solicitar el preceptivo informe pericial al Ilustre Colegio de Veterinarios de Córdoba. Asimismo, se han tramitado diversas infracciones administrativas relacionadas con el bienestar, protección y sanidad animal.

Ante este hallazgo, se procedió a la detención de una persona y a la investigación de otro como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por cultivo de droga y otro de defraudación de fluido eléctrico, ya que las instalaciones mantenían un enganche ilegal a la red eléctrica.

Detenido, investigado, droga y efectos intervenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.