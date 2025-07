La Fundación Grupo Infrico ayuda a la inserción laboral juvenil

En tiempos donde el compromiso social se mide por las acciones, la Fundación Grupo Infrico da un paso al frente. Desde 2023, esta entidad trabaja para ser una herramienta real de transformación, alineando sus proyectos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y poniendo en el centro a las personas: tanto quienes forman parte de la empresa como quienes conviven con ella en el entorno.

Formación, salud, integración, sostenibilidad, igualdad y solidaridad son los ejes sobre los que se construye esta vocación social. La Fundación ha impulsado desde su creación más de una decena de iniciativas: desde programas de prevención y formación que cambian vidas, hasta becas educativas para menores, inclusión laboral de colectivos con dificultades en la inserción laboral, promoción del deporte y alianzas con organizaciones sociales como Cáritas, AECC o Proyecto Hombre.

José Torres, presidente de Grupo Infrico y de la Fundación, destacaba que “no queremos que nuestro crecimiento se quede en lo empresarial. Si bien es cierto que, contamos a día de hoy con más de 900 profesionales trabajando en Grupo Infrico, también trabajamos para hacer nuestros procesos y productos más sostenibles a través de refrigerantes naturales, economía circular, reducción de la huella de carbono, etc. Y no sólo eso, sino que invertimos progresivamente en nuestras instalaciones, como por ejemplo en Infrico Supermarket, con un sistema de climatización en planta que impacta directamente en la calidad de vida de nuestros trabajadores. Pero no queremos quedarnos ahí, queremos llegar al siguiente nivel. Queremos crecer como comunidad, como entorno. Apostamos por cuidar a las personas, porque el verdadero éxito se mide por el bienestar que generas a tu alrededor”.

Este compromiso se ha visto reafirmado durante el acto institucional de presentación de las II memorias de la Fundación Infrico, celebrado el 11 de julio en la sede de AFAR (Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración). En el evento se dieron cita todos los miembros de la Fundación Grupo Infrico: patronos, presidencia y secretaría, junto a representantes de las asociaciones y entidades colaboradoras, Junta de Andalucía y autoridades locales de Lucena y Córdoba. El encuentro sirvió para poner en valor los objetivos que se han conseguido y presentar la hoja de ruta para los próximos años. El mensaje es claro: la Fundación seguirá preocupándose y, sobre todo, ocupándose de las necesidades sociales reales.

Durante el evento se presentaron también nuevos proyectos que verán la luz en 2026, centrados en la educación técnica, la salud emocional y la inserción laboral juvenil. En este camino, la Fundación Grupo Infrico no está sola. Camina junto a su equipo, sus colaboradores y un propósito claro: transformar su entorno para mejor. Porque cuando se unen el compromiso, el trabajo bien hecho y las ganas de cambiar las cosas, el impacto es real. Y eso es lo que mueve a la Fundación: dejar una marca positiva, duradera y humana allí donde más se necesita.