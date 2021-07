Fuente Palmera de Boda presenta el cartel de su XIV edición

Esta mañana ha tenido lugar la presentación del cartel de la XIV edición de Fuente Palmera de Boda, que se celebrará del 7 al 10 de octubre de 2021. Después de un año de incertidumbre y paralización de eventos relacionados con el sector nupcial, poco a poco el pueblo de las bodas va viendo la luz y se enfrenta a una nueva etapa, en la que la fuerza de los empresarios marcará la próxima edición. Este año, la Colonia afronta la nueva Feria con ilusión y esperanza, “mirando al futuro, con nuevos proyectos y en busca de objetivos comunes que ayuden a las empresas y autónomos en su reactivación”, según ha manifestado Manuel Jesús Adame, presidente de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera. En el acto ha estado presente la diseñadora de la imagen María José Carmona, que ganó el concurso abierto de cartelería, tras una difícil selección de candidatos. En su reflexión sobre la imagen, Carmona ha hecho alusión al acero del anillo que “refleja la fuerza, porque tenemos que ser fuertes en esta pandemia que estamos atravesando”. Además de no olvidar el amor, “el anillo tiene un diamante azul, haciendo referencia a la tradición de que la novia lleve algo azul en el día de su boda, símbolo de pureza y amor”. En la línea de la fuerza y la ilusión de los empresarios, ha intervenido también Rocío Moyano, representante de la Comisión de Fuente Palmera de Boda. “En la comisión nos tiramos todo el año trabajando, inventando e intentando mejorar día a día cada detalle de esta feria”, ha destacado la empresaria. Así, ha recordado el esfuerzo que “cada año, pero este aún más, hacemos para celebrar la feria y para seguir siendo referente en el sector nupcial a nivel de Andalucía y de España”, ha concluido la también expositora de la feria. En la presentación de la nueva edición, también ha estado presente el delegado de Empleo y Transformación Económica, Ángel Herrador, que ha destacado que esta Feria representa el valor del emprendimiento y la importancia de la unión empresarial en una localidad como Fuente Palmera, "con menos de 10.000 habitantes y que ha sabido posicionarse en el mapa andaluz y español como centro referente en el sector de la moda nupcial". Herrador ha valorado el esfuerzo de la Asociación de Empresarios y el Ayuntamiento por adaptarse a la situación actual, "si algo nos ha enseñado la situación que venimos sufriendo desde que se declarara el estado de alarma de marzo del pasado año 2020, es la importancia de la digitalización y tanto la Asociación como Ayuntamiento no dudaron en adaptarse a lo que la situación requería el pasado año, y vuelven hacerlo este año y proyectar su feria no solo presencialmente sino virtualmente". Francisco Javier Ruiz, alcalde del Ayuntamiento de Fuente Palmera, también ha remarcado la capacidad de adaptación del pueblo, que “se adapta a los nuevos tiempos, con proyecto más abierto, global y digitalizado”. Ruiz se ha mostrado orgulloso de los empresarios colonos porque “nos embarcamos en un proyecto que llega a los clientes potenciales y trabajamos para mantener el pueblo de las novias en el epicentro andaluz del sector nupcial”. De esta manera, el primer edil colono ha destacado la edición digital con la opción de compras y visitas online para “hacer frente a las grandes superficies”. Tras su intervención, el alcalde de Fuente Palmera y el presidente de la Asociación de Empresarios han descubierto la imagen que representará esta nueva edición de la Feria de la Boda de Fuente Palmera, una edición esperanzadora, que el pueblo de las novias ya prepara con esfuerzo y dedicación.