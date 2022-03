La experiencia de un preso

La Parroquia de San Antonio de Padua acoge este viernes 1 de abril la representación del Vía Crucis dramatizado con el título“Pasión de la Merced”.

La experiencia ha sido idea de la Pastoral Penitenciaria y la Hermandad de la Merced. Este Vía Crucis se representa en esta cuaresma de 2022 después de tener que haberlo suspendido debido a las restricciones de la pandemia. De hecho fue creado hace cuatro años.

Vía Crucis en tiempo de cuaresma, tiempo fuerte e intenso en el entorno de los internos de la prisión de Córdoba, según explica el director del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria, José Antonio Rojas.

La obra está basada en el texto de un interno de la prisión provincial que él mismo define como las 14 estaciones de sus pecados y las 14 de su salvación. Este Vía Crucis estará abierto a todos los fieles, de manera gratuita, hasta completar aforo.

https://www.diocesisdecordoba.com/noticias/pasion-de-la-merced-el-via-crucis-de-un-interno-del-centro-penitenciario

"Cuando toda mi vida se había venido abajo, porque había visitado mi infierno interior y me había instalado en él, el Señor me volvió a salir al encuentro, como siempre hace con sus hijos cuando éstos están perdidos.

Yo rezaba el Viacrucis todos los viernes, pero me quedaba como espectador, uno de tantos de la muchedumbre que le acompañó, con insultos y salivazos por la calles de Jerusalén, hasta que un día de dolor, llanto y sangre, me di cuenta de que era yo la causa de todo ese sufrimiento. Fruto de esa verdad y de pensar cómo yo, que había sido su amigo, fui capaz de desoír su mensaje y convertirme en lobo para los que me rodeaban, surgió el Viacrucis en poesía.

Este Viacrucis son las catorce estaciones de mis pecados y también las catorce estaciones de mi salvación. Me gustaría pensar que quien lo lea o escuche se va a poner a pensar sobre lo que está haciendo con su vida y querrá recuperar la luz de Jesús para hacerlo vida en su vida, porque no podemos olvidar que, tras las estaciones del Viacrucis, comienza el camino de la Resurrección"