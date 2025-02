Un estudio de la UCO concluye que la presión del grupo puede condicionar a adolescentes en la ciberagresión

Un estudio realizado entre el Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia, LAECOVI, de la Universidad de Córdoba ha llegado a la conclusión de que la presión del grupo en la adolescencia está relacionada con la "ciberagresión". La adolescencia es una etapa del crecimiento en la que los menores empiezan a querer ser aceptados y a sentirse parte del grupo.

A través de una serie de autojustificaciones quienes agreden no se sienten responsables de los daños que provocan en las víctimas.

El resultado del estudio orienta sobre posibles programas psicoeducativos contra el cyberbullying, acoso que se produce a través de internet.

Según la catedrática de la UCOEva Romera Félix, una de las autoras del estudio junto a Blanca Álvarez Turrado y Daniel Falla Fernández la presión implícita o explícita del grupo hace que los agresores interpreten la situación de un modo diferente para reducir su nivel de culpa, responsabilidad o vergüenza". Es decir, la presión del grupo hace que los escolares puedan justificar su comportamiento y acaben tomando decisiones, contrarias a su propio criterio moral, pero valoradas de forma positiva dentro del grupo.

La investigación se ha desarrollado en 12 escuelas cordobesas a través de cuestionarios a los que respondieron 1.487 estudiantes de entre 11 y 17 años.

Esos mecanismos de cognición moral les permiten reducir la culpabilidad de quienes agreden y se manifiestan fundamentalmente en dos formas: la distorsión de las consecuencias y la deshumanización de la víctima. Esto es, o bien los agresores piensan que las consecuencias no son tan graves porque las víctimas no se quejan, o bien se produce una deshumanización de las víctimas al pensar que se lo merecen porque son inferiores o por su comportamiento (como si estas fueran las verdaderas responsables).

En menor medida, los adolescentes también reducen su responsabilidad en la agresión y acaban achacándoselas a otras personas (como a adultos por no vigilar) o a pensar que es algo colectivo, del grupo, y no exclusivo de quien agrede. Así, en palabras de Daniel Falla Fernández, "la frialdad de las pantallas provoca un distanciamiento moral con las víctimas y puede favorecer la relación entre la presión de los iguales y la ciberagresión". Por ello, es necesario atender a la conexión entre las diferentes variables para encontrar estrategias cada vez más específicas que ayuden a comprender un fenómeno tan complejo como este. En este sentido, para el equipo investigador es importante que los programas de prevención trabajen la humanización y la dignificación de las cibervíctimas, ya que, en muchas ocasiones, estas no se personalizan o se pierden a través de la pantalla.