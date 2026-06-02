Especialistas de Quirónsalud Córdoba reivindican la menopausia como una etapa de plenitud sexual y crecimiento personal

La menopausia es una transición natural que afecta a millones de mujeres y que, además de marcar el final de la etapa reproductiva, conlleva importantes cambios físicos, emocionales y sexuales. Desde Quirónsalud Córdoba, los especialistas insisten en la necesidad de abordar este proceso con normalidad, información rigurosa y una visión positiva que permita mantener la calidad de vida y el bienestar integral.

La sexóloga del Hospital Quirónsalud Córdoba, Lucía Adamuz, explica que uno de los aspectos que más dudas genera durante esta etapa es el relacionado con la sexualidad. Sin embargo, subraya que la menopausia no implica renunciar a una vida íntima satisfactoria. “Es un momento de transformación en el que muchas mujeres descubren nuevas formas de conectar con su cuerpo, su deseo y el placer”, señala.

La disminución de los niveles de estrógenos puede provocar síntomas como sequedad vaginal, menor lubricación o molestias durante las relaciones sexuales, además de variaciones en el deseo. No obstante, Adamuz destaca que estos cambios pueden abordarse mediante recursos sencillos como el uso de lubricantes, una comunicación abierta con la pareja y una actitud receptiva hacia nuevas formas de intimidad.

Junto a los cambios en la esfera sexual, la menopausia suele ir acompañada de síntomas físicos como sofocos, alteraciones del sueño, sudoraciones nocturnas o modificaciones en el metabolismo. Estas transformaciones pueden influir en la percepción corporal y en la autoestima, por lo que los especialistas recomiendan fomentar hábitos saludables basados en la actividad física regular, una alimentación equilibrada y un adecuado descanso.

El componente emocional también desempeña un papel fundamental. Las fluctuaciones hormonales, unidas a circunstancias vitales frecuentes en esta etapa, como la emancipación de los hijos, los cambios profesionales o el cuidado de familiares mayores, pueden favorecer episodios de ansiedad, irritabilidad o mayor sensibilidad emocional.

Por ello, desde Quirónsalud Córdoba se recomienda prestar atención al bienestar psicológico, promover espacios de autocuidado y, cuando sea necesario, recurrir al apoyo profesional. Técnicas de relajación, la práctica de actividades gratificantes y el acompañamiento psicológico pueden contribuir a afrontar esta transición con mayor serenidad y confianza.

Lejos de interpretarse como una pérdida, los especialistas destacan que la menopausia puede convertirse en una etapa de autoconocimiento y redefinición personal. Para muchas mujeres supone una oportunidad para fortalecer su identidad, establecer nuevas metas y vivir la sexualidad de una forma más libre, consciente y satisfactoria.