Especialistas en Córdoba advierten que el estrés y la sobrecarga mental causan fallos de memoria sin relación con el Alzheimer

Consultas habituales entre los 30 y 50 años

Los problemas de memoria no constituyen un motivo de consulta exclusivo de las personas mayores. Pacientes de 30, 40 y 50 años acuden con frecuencia a la consulta neurológica tras notar trabas para concentrarse, encontrar palabras o retener datos en su día a día. El doctor Orozco enfatiza que experimentar estos descuidos en etapas de elevada presión o alteraciones del sueño no implica la existencia de lesiones cerebrales ni un deterioro irreversible de las capacidades cognitivas.

El impacto del cortisol y el papel del hipocampo

El estrés es una respuesta fisiológica adaptativa en la que interviene el cortisol, una hormona encargada de regular la energía del organismo. Sin embargo, cuando la tensión se mantiene durante mucho tiempo o deja de regularse adecuadamente, se alteran los circuitos cerebrales vinculados a la atención y al aprendizaje. Entre las estructuras más afectadas se encuentra el hipocampo, fundamental en la formación de nuevos recuerdos y en la capacidad de relacionar la información con su contexto espacial y temporal. Además, ante una sobrecarga de preocupaciones, el cerebro prioriza los datos con carga emocional, dificultando el registro y la recuperación posterior de información sencilla.

Hábitos para proteger y recuperar la capacidad cognitiva

Gracias a la propiedad de la neuroplasticidad, el cerebro conserva a lo largo de toda la vida la capacidad de reorganizar sus conexiones y adaptar su funcionamiento. Por ello, el especialista detalla una serie de pautas clave para favorecer el bienestar cognitivo y mitigar los efectos del estrés:

Actividad física regular: Caminar a paso ligero unos 30 minutos cinco días a la semana, adaptando el ejercicio a las condiciones de cada persona.

Higiene del sueño: Establecer una rutina constante y dormir entre siete y nueve horas por noche en la etapa adulta.

Foco en una sola tarea: Reducir la multitarea, limitar las interrupciones del teléfono móvil y dedicar bloques de tiempo a una única actividad.

Estimulación y vida social: Mantener una vida social activa, leer, aprender nuevas habilidades y buscar ayuda profesional si la ansiedad o la depresión interfieren en el día a día.

Cuándo acudir a una valoración médica

Aunque los despistes cotidianos no deben vincularse automáticamente con el Alzheimer, el doctor Orozco aclara que tampoco conviene restar importancia a los síntomas cuando persisten o progresan. Resulta fundamental solicitar una evaluación clínica si las dificultades son crecientes, interfieren con las actividades habituales o si se observan problemas en la orientación o la conversación. Asimismo, la consulta médica permite descartar otras causas potencialmente tratables que afectan a la memoria, tales como alteraciones tiroideas, déficit de vitamina B12, apnea del sueño o efectos secundarios de determinados medicamentos.