Especialistas en Córdoba abogan por normalizar la consulta psiquiátrica y eliminar prejuicios en el Día Mundial de la Salud Mental

Un espacio seguro frente al miedo al diagnóstico

Pedir ayuda ante un problema de salud mental continúa siendo un paso difícil debido al miedo al diagnóstico, los prejuicios y las ideas preconcebidas sobre la atención psiquiátrica. Esta barrera provoca que muchas personas retrasen la decisión de acudir a un especialista, aun cuando el malestar empieza a repercutir en su vida cotidiana. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el doctor José Ángel Alcalá, jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Quirónsalud Córdoba y del Centro Médico Quirónsalud Jaén, subraya la necesidad de convertir la primera cita en un espacio seguro, confidencial y cercano donde el paciente entienda su situación mediante un lenguaje claro. El especialista remarca que el objetivo inicial no es poner una etiqueta rápida, sino conocer a la persona y comprender su contexto.

Atención personalizada y decisiones compartidas

Durante la primera valoración se analizan los motivos de la consulta, los síntomas, su impacto en la rutina diaria y el historial médico general para acordar una estrategia terapéutica orientada a cada caso. El abordaje puede combinar tratamiento farmacológico cuando esté indicado, coordinación con Servicios de Psicología, pautas sobre el estilo de vida y seguimiento individualizado. En caso de prescribir medicación, la elección se ajusta a las características y tolerancia del paciente, contemplando modificaciones o retiradas progresivas. De este modo se aborda el temor de que acudir al psiquiatra implique necesariamente recibir un diagnóstico o iniciar fármacos de forma obligatoria, promoviendo en su lugar un proceso de decisión compartida.

Nuevas opciones para la depresión de difícil tratamiento

Los progresos en la especialidad han permitido ampliar las alternativas para pacientes con depresión que no han experimentado una mejora suficiente con tratamientos previos. Entre las innovaciones disponibles se encuentran fármacos de administración intranasal bajo supervisión médica, que en casos seleccionados favorecen una reducción rápida de los síntomas depresivos. Por otra parte, se dispone de técnicas de neuromodulación no invasivas y sin cirugía, como la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) —a través de pulsos magnéticos— y la Estimulación Transcraneal por Corriente Directa (tDCS) —mediante corrientes eléctricas de muy baja intensidad— para actuar sobre áreas cerebrales implicadas en la regulación del ánimo.

Normalización y prevención para superar el estigma

La conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental cada 10 de octubre contribuye a visibilizar los trastornos mentales y combatir el estigma social. Como concluye el doctor Alcalá, normalizar las visitas al especialista y favorecer la detección temprana resulta fundamental para recibir atención a tiempo, recordando que dar el paso de consultar ante una preocupación no supone un fallo personal, sino una decisión responsable de autocuidado.