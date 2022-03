Las empresas de la madera de Córdoba se verán obligadas a paralizar la fabricación y presentar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo si no cesa la huelga de transportistas. Lo ha confirmado a Noticias Mediodía Córdoba el presidente de UNIEMA, Asociación de la Madera y Muebles de Córdoba, Enrique Fernández, quien ha señalado que la huelga está provocando, por una parte, la acumulación de productos terminados en las fábricas y por otra, la falta de madera para fabricar los muebles o la escasez de hierro, cartonaje o plásticos para embalaje. Enrique Fernández ha contado a Onda Cero Córdoba que hasta el momento no se ha planteado la posibilidad de parar las fábricas, aunque si no se reanuda la actividad este fin de semana los empresarios de la madera se verán obligados a interrumpir la producción.

El sector de la madera en la provincia de Córdoba cuenta con 3.000 empleos directos. Desde UNIEMA se suman a la petición de los empresarios de la madera de España, UNEMADERA, al Gobierno central, para lleve a cabo una intervención urgente ante la gravedad de la situación y ponga sobre la mesa medidas adecuadas para solventar estos y otros problemas.