Ecológica Kok reconoce a Bodegas Robles por su compromiso con la sostenibilidad en la gastronomía

Bodegas Robles ha sido reconocida esta semana en el III Foro de Cocina Ecológica y Sostenible, Ecológica Kok, por su trayectoria en viticultura ecológica y su contribución a una gastronomía más respetuosa con el medio ambiente. El reconocimiento fue entregado a Francisco Robles por Mónica Trujillano, fundadora del foro, responsable de la guía gastronómica El Comensal y un referente en comunicación gastronómica.

El foro, celebrado en Sevilla, ha reunido a profesionales de la hostelería, el sector hotelero, productores, empresas agroalimentarias, escuelas de formación y especialistas en seguridad alimentaria. A través de actividades educativas y formativas, EcológicaKok propone una reflexión sobre las tendencias de producción y los hábitos de consumo responsables. En palabras de la organización, «no se puede hablar de cocina sin hablar del origen de los alimentos».

Bodegas Robles valora especialmente espacios como EcológicaKok, donde se resalta la necesidad de que la gastronomía y la producción de alimentos y vinos avancen de la mano hacia un futuro más sostenible.

Una forma de producir que no es nueva, pero sí cada vez más necesaria

Bodegas Robles elaboró en 2001 el primer vino ecológico con Denominación de Origen en Andalucía. Desde entonces, ha implementado prácticas de reducción, reutilización y reciclaje en todos los procesos de producción, ha certificado su huella de carbono y ha apostado por energías renovables y cubiertas vegetales en el viñedo.

"Cuanto más cuidamos la tierra, mejores vinos conseguimos" es una de las frases que ha acompañado a la bodega en estos años. No se trata de una declaración de intenciones, sino de una práctica diaria basada en la observación, la escucha y el respeto por los ciclos naturales.

Participación en el foro: vinos, vinagres y licores con trazabilidad

Francisco Robles participó también como moderador en la mesa redonda dedicada a los vinos, vinagres y licores ecológicos, junto a otras empresas como Bodega El Piraña, Cervezas Bandolera, Destilerías Martes Santo o De Sur a Norte Organic Wines. Se habló de fermentaciones controladas, procesos artesanales, materias primas sin pesticidas y del valor de una trazabilidad transparente.

En palabras de Francisco Robles: "Hoy no se puede entender un vino o vinagre de calidad que no contemple la sostenibilidad como parte de su identidad. Un vino de calidad debe ser saludable, sostenible y con verdadera expresión del lugar del que procede" Este reconocimiento se suma a otros obtenidos recientemente, como el Premio BBVA-El Celler de Can Roca al Mejor Productor Sostenible de España o el Sello Compromiso Huella Social y Sostenibilidad otorgado por la Fundación COPADE.