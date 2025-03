La Diputación impulsa programas de ocio y tiempo libre por municipios, ELAs y asociaciones juveniles

La Diputación de Córdoba ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para optar a las ayudas destinadas a municipios, ELAs y asociaciones juveniles que desarrollen programas de ocio y tiempo libre en la provincia de Córdoba, excluyendo la capital, que se desarrollen durante el 2025.

Según la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación, Sara Alguacil, el importe de las ayudas para municipios y ELAs es de 240.000 euros, y las dirigidas a asociaciones y entidades juveniles alcanzan los 75.000 euros. En total, ambas convocatorias suman 315.000 euros.

Con estas ayudas se persigue impulsar iniciativas y actividades dirigidas a la población de entre 14 a 30 años y se podrán solicitar hasta el 9 de abril.

Las convocatorias presentan algunas novedades como el aumento del presupuesto en la dirigida de municipios y ELAs. Otra de las novedades es que se cubrirá hasta el 80% del coste del proyecto presentado y en la baremación se ha decidido valorar la participación el año anterior en la Red Pro Joven.

El importe de las subvenciones no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otras entidades públicas o privadas, supere el coste de la actividad a desarrollar y en ningún caso podrá superar el 80 % del coste total. La subvención no podrá ser superior a los 6.000 euros en el caso de proyectos de municipios y ELAs. En cuanto a la convocatoria de subvenciones para asociaciones y entidades asociativas, la subvención concedida no podrá ser superior a los 3.500 euros.

Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica de la Diputación de Córdoba http://sede.diputacion.es/diputacion/tramites y se realizará a través del formulario electrónico habilitado al efecto. Toda la información sobre ambas convocatorias en el BOP del 19 de marzo.