La Diputación de Córdoba renueva su colaboración con la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes

La institución provincial muestra su apoyo a la difusión de la ciencia, la cultura y el patrimonio que esta entidad desarrolla en la provincia

Onda Cero Córdoba | María Luisa Hurtado

Córdoba |

La colaboración entre la Diputación de Córdoba y la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes de Córdoba se renueva para poner en marcha los "Jueves Académicos" y ciclos de conferencias y otras jornadas.

Un nuevo convenio firmado entre ambas instituciones permitirá impulsar la actividad de la Real Academia con un impulso económico de 15.000 euros que aporta la institución provincial.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes ha destacado“la importancia de preservar e incentivar la excelencia en las ciencias, las humanidades y las artes, así como promover la investigación, una tarea que, sin duda, viene desarrollando esta institución en nuestra provincia”.

Ha añadido que “Las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de participar, en el marco de nuestras competencias, en la consecución de los objetivos planteados por entidades como la Real Academia, un hecho que constatamos, una vez más, con la firma de este convenio de colaboración”.

Fuentes ha ensalzado el papel y la labor que desempeña la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes en campos como el de la ciencia , las humanidades y las artes, además de fomentar el talento entre los jóvenes cordobeses.

Fuentes ha insistido “en la necesidad de seguir apostando por la labor que se realiza desde el movimiento asociativo de nuestra provincia, una labor que nos permite seguir avanzando como pueblo y como territorio”.

