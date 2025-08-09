Deán de la Catedral apunta a "daño muy pequeño" en la Mezquita a falta de informes técnicos

La Policía científica investiga las causas concretas del incendio que se desató en la Mezquita Catedral el viernes a eso de las 9 de la tarde. A causa del fuego se ha derrumbado el techo de la capilla de la Anunciación. Esta ha sido la parte del templo que más daño ha sufrido y que se encuentra junto al almacén donde se guarda material de limpieza y barredoras eléctricas que según las primeras inspecciones han podido ser la causa del origen del fuego y cuya cubierta ha sufrido también importantes daños. La capilla de San Nicolás, aunque en menor medida también ha sufrido daños junto a varias piezas como elementos escultóricos, pictóricos y retablísticos, aunque aún no se ha estimado el coste de recuperación.

Las capillas afectadas están situadas en la zona de Almanzor, la menos importante del templo. El dean presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha querido tranquilizar a todos ya que el área afectada se reduce a 25 metros cuadrados de los 13.000 construidos

El control del fuego que a las 12 de la noche se daba por extinguido en su totalidad han intervenido un total de 35 bomberos de los dos parques de la capital además de otro personal del SEIS que sin estar de servicio se ha unido al dispositivo de extinción junto a un vehículo de altura y 5 con capacidad de extinción. El momento más delicado fue la intervención en la cubierta de la capilla como explica el Jefe de Bomberos de Córdoba, Daniel Muñoz.

El alcalde, José María Bellido ha agradecido la labor de todos los servicios de emergencia, pero en especial el trabajo de los bomberos

Bellido ha declarado que espera que todas las administraciones colaboren para la reparación de los daños cuanto antes. Por su parte, el cabildo ha anunciado que en octubre está previsto instalar en el templo un sistema contra incendios que consiste en agua nebulizada como el implantado en Notre Dame.

Desde varias instancias y partes del mundo se han recibido mensajes de apoyo ante este suceso que nos ha mantenido a los cordobeses en vilo durante algunas horas. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado la "rápida actuación" en el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba y ha transmitido su esperanza de que el daño haya sido "el mínimo posible".

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha ofrecido "ayudar en el proyecto de restauración, en todo lo que sea necesario para que se resuelva cuanto antes". Del Pozo ha señalado que los técnicos de su consejería están en coordinación con el Cabildo, con el Ayuntamiento para realizar una primera evaluación de los daños.