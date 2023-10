Comienza en el Oratorio San Felipe Neri el I Congreso Internacional obre "Ciudadanía y Cultura de la Defensa", organizado entre la Subdelegación de Defensa en nuestra provincia y la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales.

El encuentro forma parte de las actividades del Grupo PAIDI SEJ-372 'Democracia, Pluralismo y Ciudadanía', con el apoyo y respaldo del Consejo Social de la UCO y está subvencionado por la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa.

Los expertos asistentes al congreso tratarán temas como la cultura de la Defensa, Seguridad y Constitución, asunto que se verá en una mesa redonda en la que intervendrá el subdelegado de Defensa en Córdoba, el coronel IñigoLaquidaín; el catedrático de Derecho Constitucional de la UCO, Miguel Agudo; EL catedrático de Anatomía Patológica y teniente reservista de Cuerpos Comunes de Sanidad, Librado Carrasco, y el profesor titular de Derecho Constitucional de la UCO y director del congreso, Ciro Milione.

También incluye el programa la ponencia titulada "35 años de la mujer en las Fuerzas Armadas", a cargo de la jefa de la Secretaría Permanente de Igualdad de la División de Igualdad y Apoyo al Personal del Ministerio de Defensa y teniente coronel de Intendencia de la Armada, Eva Carbayo Gómez, "Contextos geoestratégicos actuales: OTAN y Asia/Pacífico".

"Fuerzas Armadas y Derecho Humanitario", por su parte, será el tema de la conferencia que correrá a cargo del coronel Manuel Antonio Martín Vicente, de la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Segundo (Sevilla), y del capitán interventor Antonio Cánovas López, de la Jefatura Territorial de Intervención nº 5.

Por su lado, la analista en el Área de la Seguridad Nacional y Geopolítica, integrante de la European Doctoral School on the Common Security and Defence Policy de la Unión Europea (UE) y del Grupo de Trabajo de Energía y Clima del Real Instituto Elcano, Ana Valle, tratará la cuestión de 'Unión Europea y seguridad energética. Situación y perspectivas en el contexto actual'.

Finalmente, el general de División retirado del Ejército de Tierra y presidente de la Sección de Prospectiva de la Tecnología Militar de la Academia, José Carlos de la Fuente Chacón, disertará en el congreso sobre 'Tecnología, logística e innovación dual'. La entrada a ésta y al resto de conferencias es gratuita, hasta completar aforo.