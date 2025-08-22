"Cuidar a los que cuidan"

Las personas que nos cuidan en los hospitales también necesitan ser cuidadas. Si están bien, cuidarán bien. Es por ello que el Hospital San Juan de Dios ha iniciado un programa que aspira a garantizar el bienestar de sus trabajadores.

Este Plan se denomina ‘Tu bienestar, nuestra prioridad’, y ha sido idea del Departamento de Personas y Valores y consiste en implantar una serie de medidas para promover y en todo caso asegurar la salud física y emocional de los trabajadores, mejorar el clima laboral y prevenir el agotamiento profesional. Todo ello, en aras de una mejor atención a los enfermos.

El director del Departamento de Personas y Valores del Hospital, Santiago López, considera que “cuidar de los equipos no solo mejora el clima laboral, sino que repercute directamente en la experiencia del paciente, ya que su bienestar, como cuidadores, es fundamental para la calidad de la atención que ofrecen”.

Clases de yoga o consultas de psicología y nutrición online, entre las iniciativas

Los empleados del Hospital tienen acceso a una plataforma gratuita en la que pueden consultar on line aspectos psicológicos, consejos sobre nutrición con recetas, sesiones de entrenamiento de cardio, tonificación y recomendaciones prácticas para mejorar el bienestar físico, emocional, social e incluso financiero entre otros.

Una vez en semana, se reparten cestas de fruta, de manera rotatoria, por los servicios y en el espacio dedicado a los profesionales en cafetería, para fomentar hábitos de alimentación saludables en la plantilla, y ya se ha realizado la primera sesión de Yoga gratuita dirigida a los profesionales, que se irá repitiendo de manera periódica a lo largo del año.

Según el director gerente, Horacio Pijuán, con este programa, el hospital reafirma su compromiso con las personas empeñadas en el cuidado diario de los enfermos, de manera que les procura un entorno laboral más humano, saludable y sostenible. Al mismo tiempo, supone un elemento clave en la Humanización de la asistencia sanitaria, tan presente en nuestro centro”.

En los próximos meses se ampliarán iniciativas como la realización de un cuestionario para todos los trabajadores del centro sanitario con el fin de conocer los posibles riesgos psicosociales existentes en su puesto de trabajo. Las respuestas obtenidas serán evaluadas por una empresa externa, para que puedan diseñarse programas de prevención de estas situaciones.