Córdoba y Oviedo se hermanan en la fábrica de Santa Bárbara para potenciar la industria de defensa española

GDELS-SBS, que ya realiza en Córdoba trabajos de monitorización y análisis del ciclo de vida de vehículos como el Leopardo, anunció que trabaja ya en la creación de un Centro de Excelencia y Capacitación que estará ubicado en la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

Una delegación de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), de la que formaban parte también representantes del Ayuntamiento de Córdoba, de la Junta de Andalucía y medios de comunicación de la ciudad, visitó el miércoles 19 de noviembre la planta de General Dynamics European Land Systems – Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS) en Trubia, coincidiendo con la jornada que la patronal cordobesa ha celebrado en Oviedo para presentar el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

Esta visita se enmarca en los programas de cooperación de GDELS-SBS con todos los actores del sector para potenciar la industria de Defensa española e impulsar iniciativas de formación, capacitación y certificación dirigidas a pymes industriales de cara a su incorporación a la cadena de suministro del sector y en el desarrollo de ecosistemas industriales de alto valor añadido, capaces de integrar a la industria nacional en los programas estratégicos del Ejército de Tierra y en los principales proyectos europeos de Defensa.

En palabras de Raúl Marcos, director de la fábrica de Trubia, “como empresa tractora, para nosotros es un orgullo compartir con sector nuestras capacidades inmediatas y nuestra experiencia en el desarrollo y fabricación de vehículos de Defensa terrestres, así como contribuir al desarrollo del proyecto del BLET en Córdoba”.

Durante la visita, el director de la fábrica recordó a los empresarios y autoridades cordobeses que “todos los vehículos que la delegación ha visto hoy en Trubia acaban su ciclo de fabricación y pruebas finales en nuestra fábrica de Alcalá de Guadaíra, y se someten a mantenimiento y análisis de su vida útil gracias a un trabajo de investigación y monitorización que ya estamos realizando en Córdoba”.

El responsable de GDELS-SBS informó también a la delegación que la compañía ya está trabajando para desarrollar un Centro de Excelencia y Capacitación ubicado en el BLET, desde el que se identificarán oportunidades para la industria española, se analizarán las necesidades del Ejército de Tierra y se seleccionarán los mejores socios tecnológicos e industriales para ofrecer soluciones óptimas a las Fuerzas Armadas.