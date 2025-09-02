Copa COVAP y Podólogos de Andalucía advierten que el 38% de niños y niñas con sobrepeso u obesidad tiene dolores en piernas y pies

La Copa COVAP y el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía (COPOAN) advierten que el 38% de los niños y niñas de entre 9 y 12 años con sobrepeso u obesidad sufre dolores en las piernas y pies. Así lo revela un estudio clínico desarrollado por universidades como las de Málaga, Sevilla, Valencia y la Europea de Madrid, en colaboración con el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y el Centro de Atención Primaria Arroyo de la Miel, ambos en Málaga.

En detalle, el 27,3% de los y las menores con exceso de peso ha experimentado dolor en una o varias zonas de las extremidades inferiores, mientras que el 10,7% lo ha padecido exclusivamente en los pies. Asimismo, se observa que la obesidad actúa como un factor de riesgo significativo para el dolor musculoesquelético, especialmente en múltiples áreas, siendo esta multiplicidad más común que el dolor localizado en una sola parte del cuerpo.

En este sentido, el sobrepeso infantil no solo impacta en la estructura y funcionalidad del pie, sino que también “repercute negativamente en la calidad de vida y limita la participación de los y las menores en actividades físicas”, señala Elena García, especialista en podología infantil y miembro del COPOAN. Según explica, un peso excesivo altera la fisionomía del pie, aplanándolo y reduciendo su funcionalidad. Esto sucede porque los ligamentos y articulaciones soportan una carga excesiva, debilitándose progresivamente y dificultando que los pies cumplan su función de forma adecuada.

Este deterioro, además, conlleva fatiga, molestias y dificultades para caminar, lo que puede derivar en una aversión hacia los deportes y en la adopción de un estilo de vida sedentario. “La falta de funcionalidad del pie no solo limita la movilidad, sino que también afecta a la autoestima de los niños y niñas, quienes pueden sentirse menos competentes en ciertas actividades deportivas, optando por alternativas sedentarias que perpetúan el ciclo de obesidad”, matiza la experta.

Hábitos saludables y calzado adecuado para prevenir molestias

De acuerdo con un trabajo de investigación desarrollado por las universidades de Potsdam (Alemania) y la de Ciencias Aplicadas, Salud y Fisioterapia de Berna (Suiza), que analiza la carga en el pie y cómo prevenir dolores y molestias en las extremidades inferiores durante la infancia, la Copa COVAP y el COPOAN abogan por la adopción de hábitos saludables que incluyan una dieta equilibrada, actividad física regular y, ante todo, el uso de calzado adecuado.

En esta línea, se recomienda el uso de zapatos que tengan una horma amplia y sujeción adecuada, con espacio suficiente en la puntera para que los dedos se muevan cómodamente y se desarrolle correctamente la musculatura interna del pie. Además, la suela debe ser fina y flexible, “lo que permite al sistema nervioso, en pleno desarrollo, potenciar la funcionalidad del pie”, detalla Elena García que, por otro lado, matiza que el contrafuerte debe ser inexistente para favorecer que el tobillo se mantenga firme por sí mismo.

En cuanto al calzado deportivo, este requiere atención especial. Cada disciplina tiene sus propias necesidades debido a los movimientos específicos y las superficies donde se practica. “Usar el calzado correcto para cada deporte es esencial y existen múltiples opciones con elementos de control adicionales que, bajo la supervisión de un podólogo, pueden optimizar el funcionamiento del pie y prevenir lesiones”, argumenta.

Además, realizar un estudio de la pisada en edades tempranas puede ser fundamental para identificar posibles problemas estructurales en las extremidades inferiores y anticiparse a complicaciones futuras. Aspectos como la postura, la correcta distribución del peso y la práctica de ejercicio físico desempeñan un papel esencial para garantizar que los pies se mantengan saludables a lo largo del tiempo.

La detección temprana, junto con las medidas adecuadas, permite que los niños y niñas “disfruten de una vida activa y sin limitaciones, ya que unos pies cuidados desde la infancia pueden marcar una diferencia significativa en el bienestar físico general, asegurando un desarrollo óptimo y previniendo problemas musculoesqueléticos en el futuro”, concluye.