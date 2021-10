Construcor considera muy pobres los PGE destinados a Córdoba

El Consejo de Gobierno cree, en primer lugar, que no es justificable una reducción de la partida respecto a los vigentes actualmente en casi 45 millones de euros, cuando se trata de los presupuestos más expansivos de la historia reciente del país (y no solo en

gasto social) y se pregunta de donde sale esta arbitrariedad que sitúa a Córdoba a la cola en inversión por habitante en Andalucía y el conjunto del país. Asimismo, el Consejo de Gobierno valora como no útiles algunas de las inversiones asignadas, en este caso la del bypass ferroviario de Almodóvar del Río, que no tienen reflejo finalista en la provincia. Igualmente, el Consejo señala que las inversiones en materia de infraestructuras de la provincia son claramente insuficientes y no fomentan el desarrollo del territorio según sus necesidades y según las posibilidades abiertas en los PGE