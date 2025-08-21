¿Cómo se comportan las semillas cuando cambian las condiciones atmosféricas?

Tras cinco horas de vuelo sin contratiempos, la sonda estratosférica lanzada en Villanueva de Córdoba a unos cientos de metros desde el suelo villanovense, ha aterrizado en las inmediaciones del embalse de La Colada con información valiosa para los investigadores de la Escuela de Astronomía del municipio pedrocheño.

El objetivo de este nuevo lanzamiento- el cuarto de estas características- aspiraba a observar las modificaciones que experimentan ciertas semillas en condiciones de baja presión, a temperaturas por debajo de los 50 grados centígrados y a la radiación ultravioleta intensificada.

El director de la escuela, Juan Gómez, ha confirmado que gracias a este lanzamiento ha sido posible documentar a escalas macroscópicas y microscópicas cómo han cambiado las semillas que viajaban en la sonda desde el punto de vista de su estructura. Además-ha añadido- “el procedimiento ha sido satisfactorio porque se han superado todos los desafíos técnicos y hemos podido comprobar cómo es posible realizar un seguimiento visual en tiempo real de los cambios y respuestas morfologicas y fisiologicas experimentadas en las muestras" .

La importancia de este tipo de pruebas que son complejas aunque de bajo costo, según Gómez, radica entre otros aspectos en que sus conclusiones son muy útiles para el estudio de la biología. Pero además tienen una importante carga sentimental porque los científicos de la Escuela han conseguido activar con un microcontrolador y sus sensores un experimento de física acústica que ha consistido en la emisión de la lectura de un poema de Juana Casto justo en el momento en que la sonda ha pasado de la tropopausa, es decir, la zona de transición entre la troposfera y la estratosfera y registrar ese sonido simbólico unido a las corrientes en chorro estratosféricas.

Investigadores preparan la sonda para su lanzamiento | Prensa ayuntamiento de Córdoba

La sonda se lanzó desde Villanueva de Córdoba el sábado a las 10.20 horas. Después de cinco horas surcando el espacio cayó en las inmediaciones del pantano de la Colada cerca de El Viso. El lanzamiento estaba previsto una semana antes, si bien, no se ha podido ejecutar hasta no contar con las condiciones meteorológicas adecuadas.

Estos lanzamientos organizados por la Escuela de Astronomía con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva se han convertido -según la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, Ana Isabel Torralbo- en una actividad de referencia en el pueblo por "su dinamismo e importancia".