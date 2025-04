Abril comienza con la gira despedida de Medina Azahara en la Axerquía

La programación del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) cuenta en el mes de abril con De Sheherazade, el espectáculo de baile de la compañía María Pagés; la comedia infantil WC o las obras teatrales Las amargas lágrimas de Petra von Kant y La Colección, entre otras propuestas artísticas.

Durante el primer fin de semana del mes tendrán lugar espectáculos para todos los públicos, una línea que se refuerza desde el IMAE para que cordobeses y cordobesas acudan a los teatros de la ciudad. El viernes 4 de abril la compañía María Pagés llega a Córdoba con De Sheherazade, que relata la intrahistoria sentimental de las mujeres sin subterfugios, ni dobleces heredados, sin miedos ni connotaciones construidas por los tópicos. Este espectáculo flamenco, dirigido por María Pagés y El Arbi El Harti, se representará en el Gran Teatro. Dama de noche es el nombre del primer trabajo en solitario de la bailarina y coreógrafa cordobesa, Marta Gálvez, que vivirá sobre las tablas del Teatro Góngora el 25 de abril un viaje en el que, a través de la oscuridad y las sombras de la noche, mostrará el proceso de transformación que sufre esta flor. La artista, que forma parte de la compañía María Pagés, dirige esta coreografía que guía al espectador a partir de los diferentes lenguajes de la danza española.

Obras teatrales para todas las edades El programa Butaca Familiar acerca a los más pequeños a la obra WC, una comedia de un solo acto creada por la compañía David Cebrián y que se llevará a cabo el 6 de abril en el Teatro Góngora. Un auténtico fenómeno cultural y teatral que ha conseguido cuatro prestigiosos premios de la Asociación de Circo de Andalucía y dos de Escenarios de Sevilla 2023. El 26 de abril el Gran Teatro acogerá la función Las amargas lágrimas de Petra von Kant, del dramaturgo alemán Rainer Werner Fassbinder y dirigida por Rakel Camacho. La dramaturga versiona este clásico del repertorio europeo sobre las relaciones de poder, la obsesión enfermiza y la necesidad tóxica de vernos aceptados en los ojos de los demás. El reparto lo conforman actrices de renombre: Ana Torrent, Aura Garrido, Celia Freijero, Julia Monje y María Luisa San José.

La obra teatral La colección del dramaturgo Juan Mayorga ha colgado el cartel de localidades agotadas en el Gran Teatro. La obra trata sobre el matrimonio, el paso del tiempo y la misteriosa relación entre las personas y los objetos; y el reparto está conformado por José Sacristán, Ana Marzoa, Ignacio Jiménez y Zaira Montes.

Música para Semana Santa y Carnaval

La música será la protagonista durante varias jornadas gracias al concierto extraordinario de Semana Santa interpretado por la Orquesta de Córdoba y el espectáculo El Mesías dirigido e interpretado por Cantores de Híspalis, quienes retoman la historia de Jesús de Nazaret contada y cantada en clave sinfónica. Ambos conciertos tendrán lugar en el Gran Teatro los días 10 y 11 de abril, respectivamente. En el Teatro Góngora se llevará a cabo el concierto La pasión según Alberto Paz, promovido por la Hermandad de la Quinta Angustia a favor de su Obra Social, y en el Teatro de la Axerquía el mítico grupo Medina Azahara ha agotado las localidades en su despedida definitiva de los escenarios con la gira Todo tiene su fin.

El grupo Alchemy Project realizará un homenaje a Dire Straits, llevando a los escenarios con exquisita fidelidad de sonido, instrumentación y escenografía, el que es considerado como uno de los directos más relevantes de la historia del Rock. Las entradas se agotaron semanas atrás, una prueba de la acogida a este imponente espectáculo donde no faltarán temas emblemáticos como Brothers In Arms, Money for Nothing, Your Latest Trick o The Man’s Too Strong. El Carnaval de Cádiz también tiene cabida en esta programación tan amplia con un espectáculo único que reunirá a algunas de las agrupaciones más aclamadas del certamen gaditano en la Axerquía el sábado 5 de abril.

Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en teatrocordoba.es, en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la APP – IMAE – Teatros de Córdoba, disponible para IOS y Android.