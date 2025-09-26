25 años comunicados con el Hospital Universitario Reina Sofía

En el hospital Reina Sofía se ha celebrado la III Jornada andaluza de comunicación sanitaria, que coincide con el 25 aniversario de la creación de la Unidad de Comunicación del Hospital Universitario Reina Sofía.

El Reina Sofía lleva comunicando su actividad desde abril de 1999, cuando se creó la Unidad de Comunicación del complejo sanitario, que ha servido para dar a conocer a la sociedad cordobesa, andaluza y española los logros de este hospital de referencia que cuenta con proyección nacional e internacional.

El trabajo del equipo de la Unidad de Comunicación, que dirigió primero Rafaela Belmonte y ahora capitanea Monte Mora, ha contribuido a la reputación de nuestro hospital al recoger los avances que se han producido en su labor diaria en la que destaca el programa de trasplantes y las campañas de donación de órganos.

Sin duda, una de las etapas más duras de los últimos tiempos para el hospital ha sido la pandemia que supuso todo un reto para los profesionales sanitarios y para la unidad de comunicación al tener que gestionar toda la información en unas condiciones difíciles, según afirman Monte Mora, jefa de la Unida de Comunicación del Reina Sofía y Francisco Triviño director gerente del complejo sanitario.

Por delante, retos importantes para la comunicación sanitaria como es el uso de la Inteligencia Artificial de forma adecuada y responsable.