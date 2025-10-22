Rafa Pascual y el protagonismo de títulos nacionales y europeos

Onda Cero Córdoba celebrará el próximo 27 de octubre en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, la vigésimo quinta edición de la Gala del Deporte con el objetivo de reconocer la trayectoria y méritos de deportistas y entidades durante el último año.

En los premios de carácter individual, la atleta Fátima Ouhaddou, afincada en Aguilar de la Frontera, será reconocida como la mejor deportista femenina tras la consecución del Campeonato de Europa de maratón. Y también se premia a la tiradora de Villaviciosa de Córdoba Irene del Rey por sus distintos éxitos en campeonatos continentales a lo largo del verano como la mejor en la categoría .

Un clásico de estos galardones es el Real Cajasur Priego, que repite tras la consecución de la Liga y la Copa del Rey del curso pasado. Además, viene acompañado del Museo de la Almendra Francisco Morales, que consiguió su segunda Copa de la Reina en el mes de febrero.

El balonmano vuelve a ser protagonista. Juanlu Moyano es reconocido como mejor deportista tras colgar sus zapatillas que le ha tenido durante la mayor parte de su trayectoria profesional en la máxima categoría nacional. Precisamente, la misma a la que esta temporada ha subido el árbitro Pablo García. Este apartado de reconocimientos se cierra con el equipo infantil femenino del Córdoba de Balonmano, que se proclamó campeón de España.

El acto también pone en valor el trabajo de Álvaro Cejudo como mejor entrenador tras el ascenso del Salerm de Puente Genil a Segunda Federación, premiamos el esfuerzo de Mari Carmen Pino como mejor deportista adaptada y reconocemos la labor de Amado Gallardo al frente del Peñarroya de baloncesto.

La Diputación de Córdoba, por su aportación al deporte, es reconocida como mejor institución. Y también habrá un premio a Rafa Pascual, uno de los grandes mitos del deporte español, y que ahora tiene una estrecha colaboración con Academia de Voleibol hasta el punto de ceder su nombre para un prestigioso campus que se celebra en Córdoba.