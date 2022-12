Dorado: "Soy inocente"

El concejal adscrito David Dorado ha manifestado en el pleno que es inocente y no piensa dimitir. Dorado asegura que desconoce qué se puede tener contra él y será la justicia la que demuestre su inocencia. El ex edil de C´s ha intervenido escuetamente en el apartado de Ruegos y Preguntas del pleno ordinario del ayuntamiento de este jueves para aseverar que no tiene nada que ocultar porque no ha hecho nada malo. Dorado ha pedido que se deje trabajar a la justicia en el caso que le atañe, las presuntas irregularidades en el área de infraestructuras y que deje de hacerse una campaña mediática paralela porque no sólo se le está dañando a él como político y como persona, sino a toda su familia.

Ha sido la escueta intervención de David Dorado en el pleno ordinario celebrado esta mañana y previo al cual ha comparecido el alcalde, José María Bellido, para hablar del mismo asunto y tras la petición por parte de los grupos de la oposición de explicaciones después de la detención y puesta en libertad con cargos de Dorado por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a grupo criminal.

En primer lugar, José María Bellido ha manifestado que no ha comparecido antes porque ha preferido darse dos días para reflexionar sobre todo lo ocurrido. Bellido ha querido dejar claro que el ayuntamiento y su gobierno municipal ha arbitrado en todo momento las medidas necesarias para averiguar la verdad de lo que ocurría en la delegación de infraestructuras. José María Bellido ha asegurado que no tardó en pedir investigación interna y reservada que se envió a la Fiscalía nada más IU denunció los posibles delitos.

El primer edil del ayuntamiento ha adelantado que una vez se haga público el auto del juez se van a conocer hechos muy dolorosos, no sólo para la ciudad, también para el ayuntamiento.

Sobre la petición de dimisión que se ha repetido por parte de los grupos políticos de la oposición todos estos días, Bellido ha afirmado rotundamente que no dimitirá y ha adelantado que volverá a presentarse como candidato a la alcaldía por el PP si así lo decide su partido.