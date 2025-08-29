La tarta de queso de María Jiménez

La protagonista de la sección gastronómica es María Jiménez, quien nos presenta su exitosa tarta de queso.

Receta tarta de queso sin gluten y sin lactosa

- 500 gramos de queso crema (sin lactosa, si es necesario)

- 400 mililitros de nata para montar (sin lactosa, si es necesario)

- 4 huevos

- Media cucharada de maicena

- El zumo de un limón

- Azúcar (como las abuelas, a ojo...) más o menos 4 cucharadas.

- Un paquete de galletas María, de toda la vida (sin gluten, si es necesario)

- Mantequilla

Derretimos la mantequilla y la mezclamos con las galletas previamente trituradas. En un molde colocamos esa mezcla como base de nuestra tarta. A continuación, mezclamos todos los ingredientes, sin batir demasiado para que no se formen burbujas de aire y vertimos la masa en el molde. Con el horno pre-calentado a 180 grados introducimos la mezcla media hora. Reservamos los últimos 5 minutos de horneado para poner la bandeja donde se encuentra nuestro pastel más alta de lo habitual y subimos la temperatura del horno a 200 grados. Una vez pasado ese tiempo, dejamos la tarta reposar y enfriar. Después, solo faltaría meterla en el frigo de 6 a 8 horas. Una tarta de queso cremosa, ¡apta para todo el mundo!