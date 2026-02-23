Palma del Río otorga las plazas cordobesas para la fase final

La 13ª edición de la Copa COVAP, iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, ha visitado el Polideportivo Municipal de Palma del Río por segunda vez consecutiva. En la localidad cordobesa, donde se han dado cita alrededor de 1.000 personas, se han reunido más de 400 niños y niñas de 10 y 11 años pertenecientes a 47 equipos que han participado en 5 categorías: 16 de fútbol, 4 de baloncesto femenino, 3 de baloncesto masculino, 12 de baloncesto 3x3 femenino y 12 de baloncesto 3x3 masculino.

Este proyecto único en Andalucía vuelve así a recorrer las ocho provincias andaluzas para sensibilizar en valores sobre alimentación equilibrada y práctica deportiva a través de actividades, charlas y encuentros de fútbol y baloncesto.

Al término de la jornada, y tras una sucesión de eliminatorias en las que se han ido enfrentando equipos de la provincia, se han conocido a los cinco equipos que representarán a Córdoba en la Fase Final del mes de junio. De esta forma, se han proclamado vencedores el Atlético Cordobés en fútbol, que ha ganado 1-0 al Atlético Palma del Río; el Ciudad de Córdoba en baloncesto masculino, tras ganar sus dos partidos del formato triangular en esta categoría frente al Colegio Virgen del Carmen (23-15) y el Jurado Olmo Promesas Pozoblanco (31-26); y el Clínica Alminar La Salle en baloncesto femenino, que ha vencido al Adeba 2014 por 23 a 3.

Por su parte, en la nueva modalidad de baloncesto 3x3 estrenada en esta 13ª edición de la Copa COVAP, los conjuntos ganadores han sido el femenino Maristas 1, que ha superado 5 a 2 al Dafisa B.F. La Carlota Amarillo, y el masculino C.P. Peñarroya 1 venciendo 11 a 7 al Club Baloncesto Al-Yussana Verde.

Programa educativo

En paralelo a los encuentros deportivos se ha llevado a cabo la labor formativa de la Copa COVAP, centrada en analizar el uso de pantallas en la infancia y en promover una reflexión constructiva. Durante la mañana, un equipo de psicólogos ha impartido las sesiones ‘Descubriendo tu superpoder digital’, en la que se han trabajado con los participantes para abordar un uso responsable y consciente de la tecnología. Al mismo tiempo, profesionales nutricionistas han ofrecido a las familias las charlas pedagógicas ‘Familias digitales, hábitos saludables’, donde han aportado recomendaciones prácticas para gestionar el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos y favorecer rutinas más equilibradas.

En esta edición se vuelve a poner el foco en la importancia de promover hábitos de vida saludables que permitan a niños y niñas descubrir sus propios ‘superpoderes’. A través de una alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física y el cuidado del bienestar emocional, la Copa COVAP muestra cómo pequeñas acciones del día a día pueden fortalecer el cuerpo y la mente, preparando a las nuevas generaciones para un futuro más sano. Estos hábitos contribuyen además al desarrollo de ocho valores y capacidades fundamentales (fuerza, resistencia, energía, control, conexión, seguridad, conocimiento y salud), base para un crecimiento integral y para formar adultos más conscientes.

Además del programa formativo, la sede cordobesa ha contado con el espacio de ocio ‘Muévete con COVAP’, un área diseñada para que participantes y familias disfrutaran de diversas propuestas lúdicas. Las mascotas Covita, Junior y Torito han sido las grandes protagonistas de la mañana, contagiando su energía al público y liderando momentos clave como el tradicional baile conjunto en una completa jornada de convivencia y diversión.

Recorrido por las 8 provincias andaluzas

Tras su paso por Huétor Tájar (Granada), Conil de la Frontera (Cádiz), Huércal de Almería y Palma del Río (Córdoba), la Copa COVAP continuará su recorrido por las cuatro provincias andaluzas restantes y Martos (Jaén) será la próxima parada el 8 de marzo, a la que seguirán Mijas (Málaga), San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y La Palma del Condado (Huelva). La Fase Final, que reúne a los equipos ganadores de cada provincia, tendrá lugar el 6 y 7 de junio en Ronda (Málaga).

Novedades en la 13ª Copa COVAP

Uno de los elementos destacados de esta edición es la incorporación de Jesús Navas como embajador de la Copa COVAP, una figura de referencia en el deporte nacional que simboliza los valores de humildad y compromiso que promueve la iniciativa. Además, este proyecto ha incorporado este año cinco nuevos patrocinadores de referencia, como la Fundación Unicaja, la Junta de Andalucía, Volvo, Culligan y John Smith, que es la marca que viste las nuevas equipaciones.

Con el objetivo de potenciar su función divulgativa, la Copa COVAP cuenta este 2026 con 6 entidades colaboradoras que trabajan con la Cooperativa para expandir sus mensajes: el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, la asociación 5 al Día, la Federación Española de Psicología del Deporte, el Colegio de Ópticos-Optometristas, el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía y la iniciativa Pantallas Amigas. Esta labor de la Copa COVAP se ve reforzada con el apoyo de la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) y la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), entidades que respaldan sus valores educativos.