La Fundación QSDGlobal mantiene que mientras no haya un fallecimiento fehaciente hay esperanza de vida

Paco Lobatón analiza la evolución de la búsqueda de personas desaparecidas en España y el significado del 9 de marzo como día de conmemoración.

El periodista ha destacado en MD1 Córdoba que, aunque los programas televisivos de los años 90 tenían una gran capacidad de movilización social, hoy existe una mejor coordinación policial a través del Centro Nacional de Desaparecidos.

La Fundación Quién Sabe Dónde Global trabaja actualmente para brindar apoyo jurídico y psicológico a las familias que enfrentan la incertidumbre de no conocer el paradero de sus seres queridos. Entre sus principales reivindicaciones se encuentran la creación de una fiscalía especializada y la aprobación de un estatuto legal que proteja los derechos de los afectados. Lobatón reafirma su compromiso ético con esta causa, subrayando que la solidaridad ciudadana sigue siendo un pilar fundamental para resolver estos casos.

La búsqueda de personas desaparecidas en España ha experimentado una transformación profunda desde la década de los 90, evolucionando de un esfuerzo centrado en el impacto mediático y el activismo individual hacia una estructura institucionalizada y coordinada

¿Cómo ha evolucionado la búsqueda de desaparecidos desde los años 90?

Los principales hitos y cambios en esta evolución incluyen:

De la televisión a la fragmentación digital: En los años 90, programas como Quién sabe dónde servían como la principal plataforma de búsqueda, logrando resolver hasta un 70% de los casos gracias a la "solidaridad activa" de una audiencia masiva concentrada en la televisión en abierto. Actualmente, aunque existen más medios como las redes sociales, la atención ciudadana se encuentra más dispersa, lo que ha llevado a proponer una combinación de canales digitales y televisión para recuperar esa efectividad

Mejora en la coordinación policial: En el pasado, la falta de comunicación entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil dificultó casos históricos, como la fuga de Antonio Anglés tras el crimen de las niñas de Alcàsser.

Hoy, la creación del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDS) en 2018 ha permitido centralizar la información y mejorar la coordinación mediante protocolos actualizados y un plan estratégico implementado en 2022.

Conciencia colectiva y derechos: En los 90, las familias eran "núcleos aislados" que sufrían en silencio y pegaban carteles en farolas.

En los últimos 11 años, la labor de organizaciones como la Fundación Quién Sabe Dónde Global ha fomentado una "conciencia de colectivo", impulsando la creación de una carta de derechos y la propuesta de un Estatuto de la Persona Desaparecida.

Institucionalización del duelo y la búsqueda: Desde 2010, el 9 de marzo es oficialmente el Día de las Personas Desaparecidas, una fecha lograda por el empuje de las familias para sensibilizar a las instituciones.

Además, desde 2017, se elaboran informes anuales con estadísticas depuradas que permiten conocer mejor las causas de las desapariciones, superando viejos estereotipos.

Apoyo integral y demandas actuales: La evolución también se refleja en la demanda de una fiscalía especializada y asistencia psicológica y jurídica para las familias, quienes enfrentan el "sufrimiento corrosivo" de la incertidumbre.

Se busca reemplazar leyes que datan del siglo XIX por marcos legales modernos que eviten el archivo prematuro de los casos en los juzgados.

En resumen, se ha pasado de una búsqueda basada en la voluntad individual y el impacto de los medios a una situación que, aunque aún tiene margen de mejora, cuenta con recursos, protocolos y un respaldo institucional que antes no existían.