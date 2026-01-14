La fórmula de anular el negacionismo

Este proyecto nace para dar respuesta al aumento de discursos de odio, racismo, xenofobia y negacionismo que están llegando a las aulas, a las redes sociales y a los espacios comunitarios. Como recoge el diagnóstico del propio alumnado, más

del 50% cree que ya no existe desigualdad de género o que las personas migrantes reciben ayudas especiales que no son reales. Por ello es fundamental generar espacios educativos que aporten información veraz, espíritu crítico y herramientas

para desmontar estos discursos.