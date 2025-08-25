La Junta acoge hasta junio a 73 mujeres víctimas de violencia de género

Los centros integrales de la Junta de Andalucía en Córdoba han acogido en el primer semestre del año a 73 mujeres víctimas de violencia machista, lo que supone un incremento respecto al mismo periodo del año pasado del 16%.

Estos mismos centros han acogido a 49 niños que acompañaban a sus madres.

El centro de emergencia ha tenido la mayor ocupación con un total de 86 personas, 52 mujeres y 34 menores. La casa de acogida ha albergado a 36 víctimas de violencia de género, un total de 21 mujeres con sus 15 hijos.

El servicio integral de atención y acogida a víctimas de violencia de género de Andalucía se basa en una atención e intervención completa para recuperar a las víctimas desde todos los aspectos: el psicológico, el social, el socioeducativo, así como desde el punto de vista legal con asesoramiento jurídico personalizado.

En palabras de la consejera de Igualdad de la Junta, Loles López, los servicios de acogida de mujeres víctimas de violencia de género “suponen un refugio seguro para aquellas mujeres que tienen que abandonar su hogar de la noche a la mañana por su seguridad y la de sus hijas e hijos”.

Los recursos de acogida de Córdoba, que gestiona la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), comprenden el centro de emergencia, la casa de acogida y los pisos tutelados que prestan atención y protección urgente e inmediata las 24 horas al día y los 365 días. A estos centros se acceden a través del Centro Provincial de la Mujer y, especialmente, del teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999.