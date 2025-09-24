ECONOMÍA SIN CORBATA

Vuelta al cole: claves económicas para todos

📚💸 La vuelta al cole ya está aquí y con ella uno de los momentos del año donde más se resiente el bolsillo familiar. ¿Cómo podemos organizarnos mejor para no gastar de más?

Onda Cero Córdoba

Córdoba |

En este episodio de “La economía sin corbata”, Sandra pone a prueba a Samuel Díaz, nuestro economista de cabecera, con todas las preguntas que todos nos hacemos:

👉 ¿En qué merece la pena invertir?

👉 ¿Dónde podemos ahorrar sin perder calidad?

👉 ¿Qué trucos nos ayudan a preparar la vuelta al cole sin sobresaltos?

Consejos prácticos, sencillos y útiles para que la economía de tu casa no se descontrole en septiembre.

🎧 Dale al play y empieza a organizar tus cuentas sin corbata… ¡pero con cabeza!

La Economía Sin Corbata
LESC. Vuelta al cole. Samuel Díaz y Sandra F. Peñín | Onda Cero Córdoba
