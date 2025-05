La 'Zona de Buenas Emociones' de Chiclana: una oportunidad para que el peatón 'recupere' la ciudad

El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado de los tenientes de alcalde Ana González y José Vera, ha presentado el apartado sobre la Zona de Bajas Emisiones en la página web municipal (https://www.chiclana.es/areas-municipales/seguridad-ciudadana-y-transporte/movilidad-trafico-y-transportes/zona-de-bajas-emisiones-en-chiclana-de-la-frontera). Un apartado en el que la ciudadanía puede obtener toda la información necesaria sobre esta iniciativa, que ha pasado a denominarse Zona de Buenas Emociones y que será una realidad próximamente.

En este sentido, hay que recordar que la Zona de Buenas Emociones comprende la zona del centro de la ciudad, en la que se limitará el paso de vehículos y la circulación para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Una medida que es obligatoria para ciudades con más de 50.000 habitantes como Chiclana. Así, el área beneficiada por la ZBE está delimitada por las calles Iro, Paciano del Barco, Goya, San Antonio, Rejas Verdes, Virgen del Carmen, Plaza de Andalucía, Plaza de España, Huerta Chica, De la Plata, Del Castillo, Convento, Plaza del Santo Cristo, Bailén, Blas Infante, De la Arboleda, Emperador, Santa Ana, Agustín Blázquez, El Galeón, Góndola, Carretera de la Barrosa, Carmen de Burgos, San Félix, Nuestra Señora de los Dolores y Parque de los Buenos Tratos.

No obstante, aclarar que podrán circular en todo momento por la ZBE las personas residentes, vehículos autorizados y bicicletas. Además, en horario de 8 a 15 horas, podrán circular todos los vehículos particulares, así como autobuses, vehículos de carga de mercancías y taxis que cuenten con las etiquetas 0, Eco, C y B. Y en horario de 15 a 8 horas, podrán circular todos los vehículos con etiquetas 0, Eco, C y B, así como autobuses, mercancías y taxis con etiquetas 0, Eco y C.