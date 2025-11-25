'Zona 48', el proyecto de San Fernando para fomentar la participación juvenil en la ciudad

El Ayuntamiento de San Fernando ha anunciado la puesta en marcha de Zona 48, un certamen artístico dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años que busca convertirse en un referente cultural dentro de la ciudad. La iniciativa nace con la voluntad de impulsar la creatividad juvenil, promover la participación activa y generar espacios de encuentro seguros en los que las personas jóvenes puedan expresarse, compartir inquietudes y fortalecer vínculos con su entorno y con sus iguales.

La creación de este certamen responde al interés municipal por ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo personal y colectivo. Para Virginia Barrera, concejala de Juventud, a través de propuestas culturales accesibles y diversas, Zona 48 pretende “acompañar a la juventud en su proceso creativo”. El nombre del certamen, Zona 48, hace referencia directa al artículo 48 de la Constitución Española, que establece que los poderes públicos deben promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural del país.

“Tomando este mandato como inspiración, hemos querido subrayar con esta denominación el compromiso institucional con la creación de espacios que impulsen la iniciativa, la creatividad y la presencia activa de los jóvenes en la vida cultural de la ciudad”, según la edil. Además, con las exposiciones, las actuaciones en directo y la programación de encuentros con autoras y autores jóvenes, se busca potenciar su escena artística local y fortalecer las oportunidades creativas para las nuevas generaciones. Todas estas propuestas se darán cita en diferentes espacios como el Centro de Congresos, el Centro de Interpretación de Camarón o la propia Casa de la Juventud.