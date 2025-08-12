Las ventas en la lonja de Conil se han reducido un 26,4% respecto al mismo semestre del año pasado

El sector pesquero de Conil atraviesa una situación crítica. Las ventas en la lonja de Conil han sufrido una caída del 26,4% en el primer semestre de 2025, respecto al mismo período del año anterior. De enero a julio de 2024 se desembarcaron en lonja 230.814,26 kg de pescado, con un valor total de 2.398.863,58€.

Este año, las capturas han descendido a 181.948,93 kg, valoradas en 1.764.681,40€, lo que representa una pérdida económica significativa para nuestra flota artesanal. En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, el gerente de la OPP72 de Conil, Nicolás Fernández, cree que es urgente que el gobierno actúe ante estas condiciones. Fernández denuncia que el arrastre con tren de bolos, la pesca furtiva sin control y el avance imparable del alga invasora colapsan los caladeros.