Vejer se consagra como la capital del Lomo en Manteca este 12 de octubre

El Día Internacional del Lomo en Manteca, emblema vejeriego por su combinación de tradición, sabor y arraigo local, alcanza ya su octava edición como uno de los eventos gastronómicos más esperados y consolidados de la provincia de Cádiz. Este año, la cita espera multiplicar su éxito, avalado por una confluencia de factores: su celebración el domingo 12 en pleno puente del Pilar, un pronóstico meteorológico favorable y las ganas acumuladas de disfrutar de este día especial tras un año en que las inclemencias meteorológicas lo impidieron.

La presentación oficial de la cita ha tenido lugar en la Diputación de Cádiz, institución que patrocina el evento. En la rueda de prensa han intervenido el vicepresidente segundo, Javier Vidal; el alcalde de Vejer, Antonio González Mellado; la delegada de Turismo, Cultura y Deporte, Tania Barcelona; el organizador del programa, Benjamín Colsa; y Cristina Pinto, de la Venta Pinto, en representación de las carnicerías vejeriegas. En sus declaraciones Javier Vidal ha subrayado que “además de sus virtudes geográficas y culturales, la provincia tiene exquisitos manjares y esto es una muestra de ello” y que, turísticamente, el evento “pone a Vejer en primer plano turístico durante este puente”, contribuyendo a reforzar la oferta provincial de atractivos para atraer visitantes y crear riqueza.

“En ningún sitio se hace como en Vejer”. Con estas palabras, el alcalde Antonio González Mellado ha explicado la singularidad del lomo en manteca y su profunda relación con el pueblo, hasta convertirlo en seña de identidad. “Por eso somos la capital mundial del lomo en manteca”, concluyó González Mellado, que ha apelado a la necesidad de proyectar esa identidad como un patrimonio local y “en la necesidad de crear sinergias en torno a este producto”.