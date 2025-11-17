Los vecinos de 'Las Cortes-Centro' solicitan una 'cautelarísima' para suspender veladores y terrazas del 20 de noviembre al 7 de enero

Los vecinos de la asociación 'Las Cortes-Centro' de San Fernando no pueden más con los ruidos de los negocios de la calle. Tras una llamada pública de atención requiriendo al Ayuntamiento la efectiva regulación del ruido en las terrazas y veladores y una denuncia puesta sobre la mesa por la asociación ahora dan un nuevo paso y mueven ficha para evitar en el periodo navideño (20 de noviembre al 6 de enero) las autorizaciones de ocupación pública de la calle y aledaños de 23h00 a 7h00.

Además la asociación quiere que el Ayuntamiento de San Fernando no autorice zambombas en vía pública en esta zona. El abogado de la asociación, Borja Grandal, ha explicado en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz que es una medida 'excepcional' e 'inédita' que llega tras una larga lucha vecinal "ante la desidia del ayuntamiento".