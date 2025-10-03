Usuarias del programa Mayores Activos de Diputación celebran una jornada de convivencia en el Coto de La Isleta, en El Puerto

Mayores Activos es un programa imprescindible para la Diputación de Cádiz. Se lleva a cabo desde el área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad en cooperación con los ayuntamientos. La adopción de hábitos de vida saludable, el reconocimiento de los mayores como personas críticas y comprometidas –como sujetos activos en la sociedad-, y la organización de talleres, actividades culturales y recreativas aportan diferentes estímulos para sentirse vivos y útiles.

En 2024 Diputación recuperó la convivencia anual, tras la pandemia, a la fueron convocados todos los usuarios del programa y hoy se ha vuelto a celebrar, en el Coto de La Isleta de El Puerto de Santa María, con la presencia de 1.600 mayores activos y de la presidenta de la institución provincial, Almudena Martínez; del vicepresidente cuarto y alcalde de El Puerto, Germán Beardo, y de la responsable del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Paula Conesa.

“Cuenta tener salud física pero también salud emocional. Compartir, divertirse, relacionarse, evitar la soledad no deseada, son principios que persigue el programa de Mayores Activos y esta convivencia”, ha manifestado la presidenta de Diputación. Germán Beardo ha destacado la solvencia de El Puerto de Santa María como sede de este tipo de encuentros, además de valorar la calidad del programa de Mayores Activos “que es una justa reivindicación de la necesidad de seguir plenamente incluidos en la sociedad”.

Las 1.600 personas participantes en la convivencia proceden de 34 localidades de la provincia de Cádiz, entre municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas. La jornada se lleva a cabo justo en la semana en la que se conmemora el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores.