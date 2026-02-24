UPACE mejora sus instalaciones gracias al apoyo del Ayuntamiento de San Fernando

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha mantenido un encuentro en las instalaciones de Upace San Fernando para comprobar las mejoras ya realizadas gracias a la ayuda municipal destinada a adecuar y reformar estancias para personas con parálisis cerebral y capacidades diferentes gravemente afectadas, fortaleciendo así la estrategia ‘San Fernando, Ciudad de la Inclusión’.

Las obras, que han sido sufragadas gracias a una subvención de 90.000 euros del Ayuntamiento, han permitido adecuar nuevas estancias, incluyendo cinco dormitorios nuevos para ocho personas, algunos de ellos dobles, cumpliendo con las exigencias establecidas para este tipo de residencias. Asimismo, se han ampliado habitaciones, mejorado pasillos, optimizado la accesibilidad y reforzado la seguridad con un sistema centralizado contra incendios, garantizando espacios más confortables, funcionales y seguros.

Durante la visita, el presidente de la entidad, Antonio González, hizo un recorrido por las instalaciones, donde Cavada destacó que se trata de “una remodelación necesaria para mejorar la calidad asistencial, la vida de las personas residentes y facilitar el trabajo de las y los profesionales que las atienden”.