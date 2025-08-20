Unanimidad, pero con críticas, a la operación de crédito para reducir la deuda en Puerto Real

El Pleno Extraordinario de Puerto Real ha aprobado por unanimidad una modificación presupuestaria que le permitirá reducir el nivel de endeudamiento al 107 %. El Concejal de Hacienda, José Alfaro, ha declarado que esta operación les va a permitir liberar 1’5 millones de euros de los presupuestos anuales.

Alfaro lo ha calificado como un gran logro para la gestión municipal y ha señalado que muestra una imagen de gobierno responsable. Así mismo, se ha comprometido a reducir la deuda hasta los 53 millones de euros para finales de año, es decir, 43 millones menor que la del 31 de diciembre de 2022.

Cabe recordar que esta operación ha tenido lugar, por obligación del gobierno central y el cumplimiento de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera. En este sentido, el propio concejal lo ha calificado como un “imperativo legal” y ha declarado que estas “políticas macroeconómicas dictan el rumbo de las finanzas locales, financiando el poder de los bancos en detrimento de los servicios públicos”.

Respecto a la oposición, el portavoz de Andalucía Por Sí, Alfredo Fernández, ha denunciado que la Confluencia “haga lo contrario a lo que prometió”. Así mismo, ha señalado a todos los gobiernos de Izquierda Unida que han gobernado, históricamente, en el municipio, por ser, bajo su punto de vista, los culpables de la deuda actual. Manteniendo esta misma línea, desde el PSOE, su portavoz Carlos Salguero ha criticado al gobierno de Aurora Salvador que aprueben “lo mismo que en la anterior legislatura criticaban con dureza y juraban que jamás harían”.