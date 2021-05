La UCA y la Universidad de Sevilla proyectan un Centro de Investigación Aeroespacial

Unidad total para hacer frente a los grandes desafíos de la provincia de Cádiz: es lo que ha pedido el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz reprochando la falta de consenso político sobre asuntos claves como por ejemplo el desmantelamiento de la fábrica de Airbus en Puerto Real o la reivindicación histórica de la Facultad de Ciencias de la Educación en Valcárcel. El rector cree que es "lo que le falta a Cádiz" para poder consensuar una visión única de provincia y "hacer fuerza" para hacer prevalecer la visión que más favorezca a los intereses de la provincia.

Claro ejemplo de ello es la fábrica de Airbus en Puerto Real, cuya desaparición sería un golpe muy duro para la Universidad de Cádiz que apostó por las enseñanzas en Ingeniería apoyadas en la industria. Piniella considera que es "un hecho lamentable" que se cierre la fábrica, remarcando la apuesta de la institución que dirige sobre la permanencia en la localidad: "Esperemos que esto no se cristalice aunque la cosa está bastante negra", recalca. El rector ha anunciado que ayer se presentó conjuntamente con la Universidad de Sevilla un proyecto para crear un Centro de Investigación Aeroespacial, "una apuesta por el sector aeroespacial" desde el motor educativo de Cádiz que será financiada con fondos del Ministerio y que "fortalecerá el área aeroespacial en la Bahía de Cádiz en el ámbito industrial".

Sobre Valcárcel: "No entendemos esa discriminación concreta con Cádiz"

El rector de la Universidad de Cádiz no entiende la discriminación concreta con la ciudad de Cádiz "en relación con otras ciudades andaluzas que sí tienen inversiones directas en infraestructuras", en referencia al futuro centro de Valcárcel, objeto de críticas y cruce de declaraciones entre Ayuntamiento, Diputación, Junta y Universidad sobre cómo acometer la inversión que supondría el cierre del 'anillo universitario' en Cádiz. Es un proyecto "determinante" y "necesario" para Cádiz y para la UCA, según Piniella, que ha recordado que la Junta presupuestó 600.000 euros para el proyecto del centro que en total costaría más de 40 millones de euros. El rector le espeta a la administración autonómica claridad: "Que diga que la Junta de Andalucía no quiere hacer el proyecto de Valcárcel, que no pasa nada", explica Piniella que pide que "no se digan medias verdades" sobre Valcárcel "que al final son mentiras".