La UCA da la bienvenida a más de 600 estudiantes internacionales de 40 países este cuatrimestre

La Universidad de Cádiz está celebrando las sesiones oficiales de bienvenida dirigidas a los más de 600 estudiantes Erasmus y de otras modalidades de estancia académica internacional que se incorporan a sus aulas durante el primer cuatrimestre del curso académico 2025/2026. El objetivo es ofrecer al estudiantado una primera aproximación a la vida académica, cultural y administrativa de la institución.

En total, la UCA recibe a 632 estudiantes internacionales distribuidos en sus cuatro campus: Cádiz (412), Puerto Real (140), Jerez (75) y Algeciras (5). El acto central de bienvenida ha tenido lugar este miércoles en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras del Campus de Cádiz, presidido por la vicerrectora de Internacionalización, Marcela Iglesias. A esta cita, se une las realizadas ya en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) del Campus de Algeciras y en el Campus de Jerez; así como la que se desarrollará este jueves en la Facultad de Ciencias del Campus de Puerto Real.

Del total de estudiantes internacionales, 499 participan en el programa Erasmus KA131 (uno de ellos en doble titulación), 60 en el programa Erasmus KA171 –con presencia de los proyectos TransforntEU y LíderÁfrica– y 73 como estudiantes visitantes, entre ellos 4 freemovers.

Proceden de 40 países de Europa, América, África y Asia. Las nacionalidades más representadas son: Italia (189), Alemania (127), Francia (76), México (60) y Polonia (53). A estos países se une alumnado procedente de Argelia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Chequia, Chipre, Colombia, Costa de Marfil, República Dominicana, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Montenegro, Nepal, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Rumanía, Senegal, Tanzania, Túnez, Turquía, Ucrania y Uzbekistán