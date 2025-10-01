Los taxistas de Puerto Real pedirán subir las tarifas al Ayuntamiento por el aumento de los costes

Los taxistas de Puerto Real pedirán al Ayuntamiento una subida de las tarifas por el aumento de los costes. Así lo ha explicado Antonio Flores, presidente de Radiotaxi Puerto Real en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz donde ha dicho que registrarán una petición para modificar la ordenanza y esperan encontrar un punto en común en el pleno.

Pone de ejemplo la subida de los seguros de la que cifra es 'el doble' de lo que pagaban anteriormente, y la cifra de negocio no es la suficiente para poder mantener el servicio sin ayudas públicas. Flores quiere mantener una ronda de contactos con los partidos políticos y con el ayuntamiento.

A la pregunta sobre cuánto creen suficiente para mantener el servicio, Antonio Flores ha reseñado que están elaborando un estudio económico para poner una cifra que sea la menos lesiva para la ciudadanía.