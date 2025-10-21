Suvipuerto renueva todos los ascensores de la promoción de vivienda municipal de El Tejar

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda, Suvipuerto, informa que ha licitado la renovación integral de los ascensores del grupo de viviendas municipales de El Tejar, cumpliendo así el compromiso adquirido con los residentes de modernizar progresivamente el parque público de vivienda.

La actuación contempla el suministro, instalación y puesta en marcha de cuatro nuevos elevadores, con una inversión total de 110.000 euros, que permitirá adaptar los equipamientos a la normativa vigente y mejorar notablemente la accesibilidad y la seguridad de los edificios. Las obras se realizarán en los grupos de viviendas ubicados en el número 2 y 3 de la calle Gladiolos, en el número 2 de Nardos y en el 63 de Adelfas.

La empresa adjudicataria es FAIN Ascensores, compañía especializada en este tipo de intervenciones, que iniciará ahora la fabricación en taller de los equipos que irán en el Edificio Grupo 59 viviendas El Tejar- Suvipuerto, con el objetivo de tenerlos instalados en un plazo aproximado de seis meses.

Suvipuerto explica que la instalación se llevará a cabo de forma progresiva, conforme se vayan completando los trabajos de fabricación y montaje de cada unidad. Asimismo, la empresa municipal agradece la comprensión y paciencia de los vecinos durante este proceso, ya que es posible que alguno de los ascensores actuales deba quedar fuera de servicio temporalmente debido a su avanzado estado de deterioro o a las inspecciones técnicas (OCA) que puedan determinar su paralización; de hecho, uno de ellos no funciona desde hace tiempo.